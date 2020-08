Toename Friese coronagevallen stabiliseert; 500 sollicitanten voor GGD

Dokkum

De afgelopen dagen zijn er in het noordoosten van de provincie geen nieuwe gevallen meer bijgekomen die te linken zijn aan het coronacluster Dokkum. Het is volgens GGD Fryslân afwachten of dit zo blijft. Dit cluster omvat zo'n vijftig besmettingen die met elkaar verbonden zijn. Deze besmettingen zijn terug te voeren op meerdere bronnen, waarbij de overdracht veelal heeft plaatsgevonden in kleine gezelschappen in huiselijke kring of op de werkvloer. Er is te weinig afstand gehouden en mensen zijn met klachten blijven doorlopen.

Terschelling

Dinsdag sloot de tijdelijke testlocatie op Terschelling. Daar hebben in zes dagen 824 mensen zich laten testen, voornamelijk jongeren van camping Appelhof. Twee van hen bleken positief. In andere delen van het land blijft de teller van met corona besmette Appelhofgangers op 12 staan. Waardoor uiteindelijk bij 14 jongeren die de camping bezochten het virus is vastgesteld.

Weekrecord

GGD Fryslân heeft deze week 4.203 tests gedaan. Dat zijn er 1.338 meer dan vorige week, toen er ook al sprake was van een weekrecord. Kleinhuis: "Als je de tests op Terschelling daarvan aftrekt, is het nog steeds meer dan voorgaande weken. Het loopt aardig op in de teststraten."

Kleinhuis denkt dat de aanloop de komende weken wel zal toenemen, nu de vakantie is afgelopen. "De persconferentie heeft ook geholpen bij de bewustwording van wat er gaande is en dat we wakker moeten worden. Het virus is niet weg. Ik ben blij dat het aantal tests toeneemt en dat mensen zich willen laten testen."

500 sollicitanten

Enige tijd geleden deed GGD Fryslân een oproep omdat ze 100 bronnen- en contactonderzoekers en triageverpleegkundigen zocht. "Er hebben 500 mensen gereageerd, dat is veel. De komende weken kiezen we geschikte kandidaten. Dat kost wel tijd, omdat we hen moeten opleiden en inwerken", zegt Kleinhuis.

Verwachting is dat het virus in de herfst nog flink om zich heen zal grijpen. "Wij liggen op koers en zijn voorbereid op de aantallen die we verwachten. We hopen dat het er niet meer worden."