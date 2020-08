Bauke Dam voorgedragen als nieuwe CDA-wethouder Súdwest-Fryslân

Volgens CDA-fractievoorzitter Douwe Attema heeft Dam bestuurlijke kwaliteiten en kent hij de lopende dossiers goed. "Bauke gaat graag met de mensen in gesprek om de standpunten helder te krijgen, om daarna de beste koers te bepalen", zegt Attema.

Dam zit momenteel in de raad voor het CDA in Súdwest-Fryslân. Hij is accountmanager bij Afvalsturing Friesland in Heerenveen. Daarnaast is hij leider bij SC Bolsward. Eerder was Dam actief bij het Heamiel en de volleybalclub.

Over de portefeuille van de nieuwe wethouder wordt nog overlegd met de andere collegepartijen. Dat zijn VVD, GroenLinks en D66.