Pieter Weening ziet kansen op NK wielrennen: "Het wordt een slijtageslag"

Bij de mannen gaat het om een rondje van 7,3 kilometer met de VAM-berg en het dorp Wijster. Zo zijn er iedere ronde twee beklimmingen ingepland: eentje van 500 meter (gemiddeld 15%, met een strook van 150 meter aan kasseien en een deel van 24%) en een van 200 meter van 15%. Niet bepaald bergen en niet ideaal voor Weening, die graag langere beklimmingen fietst. "Maar ik denk dat het een slijtageslag wordt. Door corona zal niet iedereen veel meters in de benen hebben. Zeker geen wedstrijdkilometers, en dat is toch anders als trainen. Daarom denk ik dat er veel uitvallen, helemaal als het ook nog eens warm wordt."

Weening fietst nu bij Trek-Segafredo. De Italiaanse ploeg heeft ook Bauke Mollema in de gelederen, maar die doet zondag niet mee. Hij bereidt zich voor op de Tour de France. Hetzelfde geldt voor toppers als Tom Dumoulin en Robert Gesink. Koen de Kort is ploeggenoot van Weening en hij doet wel mee. Ook veldrijder Lars van der Haar fietst voor Trek.

Italiaans seizoen voor Weening

Weenings seizoen staat vooral in het teken van de Giro d'Italia. "Ik vind het gewoon een heel mooie koers. Mooier dan de Tour. In Frankrijk is het vaak hectisch, in de Giro is het vaak wat technischer. Dat ligt me ook beter." Deze Giro moet Weening vooral knechten voor kopman Vincenzo Nibali. "Maar dat betekent niet dat er geen kansen komen voor mij. Het hangt er ook maar vanaf hoe goed Nibali is. Maar we sturen ook wel een keer iemand mee en dan weet je nooit of de kopgroep wel weer wordt gepakt."

Weening reed vorige week het Critérium du Dauphiné. Vijf dagen lang bijna alleen maar klimmen met een lading aan hoogtemeters. "Het was echt heel zwaar. Niet normaal. Zelfs in de Tour heb ik dit nog niet meegemaakt. Ik ben er wel goed doorheen gerold, ik voel me goed."

En dat terwijl Weening toch echt al 39 jaar is. "Je merkt op deze leeftijd wel dat je niet meer herstelt. maar ik moet zeggen dat ik ook niet het gevoel heb dat ik slechter word. Ik heb de mooiste en meeste overwinningen ook pas later in mijn carrière gepakt. Dat zegt denk ik ook wel iets."