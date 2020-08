Veel schade aan losgeraakt drijvend zonnepark bij Nij Beets

Het park bestaat uit 33.000 zonnepanelen. Het zat in de laatste bouwfase en was nog niet aangesloten op het net. Komende week zou de tijdelijke verankering worden aangepast naar de permanente verankering. Het park zou dan ook in gebruik worden genomen. Het is niet bekend hoe lang het duur voordat het park energie kan leveren.

"Door het extreme weer van afgelopen nacht is ons drijvende zonnepark losgeraakt en voor een deel op de wal terechtgekomen", zegt Maarten de Groot, woordvoerder van GroenLeven.

Medewerkers van GroenLeven zijn inmiddels druk bezig de schade te inventariseren en proberen die zo snel mogelijk te verhelpen. "Ik kan op dit moment wel zeggen dat er geen panelen in het water zijn geraakt", zegt De Groot.