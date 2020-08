Brandbrief aan staatssecretaris: meer doen tegen anti-LHBTI-geweld in azc's

De stichting heeft sinds begin juni meer dan zestig meldingen over geweld gekregen. Zo werden twee vrouwen die een relatie hebben zwaar mishandeld in het azc in Gilze. Een van die vrouwen zat in het azc in St.-Annaparochie, ze was op bezoek bij haar vriendin. Ze waard met kokend water overgoten. Verder wordt in azc vaak agressief gereageerd op de regenboogvlaggen die worden opgehangen.

Aparte woonunits

LGBT Asylum Support wil al jaren aparte woonunits, vooral voor transgenders. Ze voelen zich veiliger in een groep. Begin dit jaar ging er ook al een rapport over 31 eerdere incidenten naar de Tweede Kamer. De angst bij een groot deel van de LHBTI-asielzoekers is heel groot, zegt de stichting.

In de brandbrief staat dat een structurele beleidswijziging in de opvang nu heel hard nodig is. In ieder azc moet een aparte unit komen, en er is ook een compleet azc voor LHBTI-asielzoekers nodig. Daarnaast moet er meer voorlichting komen over de rechten en plichten die in Nederland gelden.