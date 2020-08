Liudger geeft onderwijs aan havo-leerlingen ook in het Engels

Het tweetalige onderwijs levert een grote voorsprong op bij een een vervolgopleiding op het HBO of op de universiteit, volgens het Liudger. Daar zijn boeken en colleges ook steeds vaker in het Engels.

Op de Liudger-locatie Raai worden vakken zoals wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde in het Engels aangeboden in de eerste drie klassen. In de bovenbouw zijn de vakken weer in het Nederlands, maar er is ook een apart programma in het Engels.

Mag niet ontbreken

Tweetalig onderwijs voor het vwo op de locatie Raai is er al ruim vijftien jaar. "We zijn een school waar veel te kiezen valt", zegt teamleider Geert Jan Renkema. "In de huidige tijd mag een tweetalig opleiding voor havoleerlingen dan ook niet ontbreken."