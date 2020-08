Kroegen dicht op oorspronkelijke dagen Sint Nykster Merke

"Als je hier misschien wel duizend man op straat hebt en er is bier aan de man, dan is het niet te handhaven. De verantwoordelijkheid wordt bij ons neergelegd. En dat is wel een beetje scheef", legt een van de kroegeigenaren uit. "Met 250 man met anderhalve meter ertussen is geen feestje te bouwen."

De kroegen dachten eerst wel open te kunnen op de dagen waarop de Sint Nykster Merke oorspronkelijk op zou worden georganiseerd. "Maar toen hebben we contact met elkaar gehad en zeiden we al: dit houden we niet in de hand. Mensen zullen toch komen", vertelt een andere kroegbaas.

Politie-agent i.p.v. kroegbaas

"De Sint Nykster Merke is een begrip, daar komen heel veel mensen op af. En ook al is er geen markt dit jaar, ze komen toch", legt weer een ander uit. De kroegeigenaren verwachten dat mensen, voornamelijk jongeren, thuis gaan indrinken en daarna naar het plein in het centrum komen. "Dan zitten wij met het feest. Die aanloop kunnen wij niet aan. Dan zijn we meer politie-agent in plaats van kroegbaas."

"We kunnen nu niet het risico nemen dat hier een uitbraak komt." Ook financieel is het een strop. "We hopen dat we allemaal wat spek op de botten hebben. Financieel is het een dreun, maar de gezondheid van alle mensen is veel belangrijker dan wat geld op de bank."