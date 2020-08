Friese arts op Sint Maarten: "Als dit niet de piek is, hebben we een probleem"

Op het Nederlandse deel van Sint Maarten wonen zo'n 40.000 mensen. Op 17 maart van dit jaar werd het virus er voor het eerst vastgesteld en op 31 maart overleed de eerste persoon eraan. Volgens de website van het RIVM zijn daar nu 353 coronagevallen bekend en 17 mensen overleden.

Gerritsen is naar het eiland gehaald vanwege zijn expertise. "Niemand is ervaren in dit virus natuurlijk. Wij hebben het nu één keer gezien, in maart en april. Wij nemen wel ervaring mee, maar slechts van een paar maanden."

Verschillende talen

De Goutumer moest aan de slag in een klein ziekenhuis. "Het is natuurlijk heel anders in een ziekenhuis waar alles heel klein en open is. Het is een hele andere manier van werken."

Wat het ook niet makkelijker maakt, is dat er Nederlands en Engels door elkaar heen wordt gebruikt. "En ze gebruiken Amerikaanse medicijnen en Amerikaanse eenheden. Dat is voor ons behoorlijk wennen."