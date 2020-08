Omrop TIP: wedstrijd SC Cambuur – FC Dordrecht live bij Omrop Fryslân

Tegenstander in het Cambuurstadion is FC Dordrecht. Afgelopen week bezorgde FC Volendam Cambuur het eerste verlies in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerder won de ploeg uit Leeuwarden van ONS Sneek, Harkemase Boys en eredivisionisten PEC Zwolle en FC Emmen. SC Cambuur begint vrijdag 28 augustus aan de nieuwe competitie met een thuiswedstrijd tegen NEC uit Nijmegen.