Onweersbui trekt over Fryslân: mooie plaatjes, maar ook schade

Voornamelijk in het Waddengebied was na middernacht gevaar voor onweersbuien en zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Bovendien kon er veel neerslag in korte tijd vallen.

De brandweer had donderdag aan het eind van de avond zijn handen vol aan de stormschade. In Nij Beets moest de brandweer omgevallen bomen in stukken zagen en losse takken weghalen. Sommige waren op auto's of huizen gevallen.