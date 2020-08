Discotheken willen duidelijkheid en perspectief: "Valt het doek voor het nachtleven?"

Bij TDF in Berltsum zijn de dansvloeren en de skihut leeg. De onduidelijkheid over de toekomst wordt zorgelijk, merkt Hylco Reitsma van de Berltsumer discotheek. Hij heeft grote behoefte aan duidelijkheid. "Voordat wij onze zaak anders inrichten willen we toch weten: valt het doek nu voor het nachtleven, voor de discotheken, of is het een tijdelijke onderbreking?"

Reitsma heeft de zaak nu meer overdag open. "Het café hebben wij anders ingericht, dat is een dagzaak geworden. Het was ook een avondzaak. Daarbij mochten we het terras vergroten, die mogelijkheid hebben we aangepakt. Mijn dochter is ook kok geweest in een ander bedrijf van ons en die heeft hier, in een zaaltje ernaast, een eetcafé van gemaakt. Dat helpt ons wel de zomer door."