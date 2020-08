Friese burgemeesters over corona-aanpak: "In alle gemeenten hetzelfde"

"We willen zoveel mogelijk in alle gemeenten hetzelfde doen. We hebben gezien dat we een aantal horecagelegenheden hebben moeten sluiten en dat gaat nog weleens op verschillende manieren", zegt Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân. "Maar we willen echt laten zien dat wie in de horeca de regels niet naleeft, wie het aan zijn laars lapt, die krijgt ook de gemeente of de Veiligheidsregio tegenover zich en dat kan sluiting betekenen."

Naast een strenger toezicht op de horeca doen de burgemeesters ook een dringend beroep op de Friezen, om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en de landelijke coronamaatregelen na te leven. Buma: "Weet dat het virus onder ons is, weet dat je het alleen maar zelf tegen kan houden. We zullen het zelf moeten verslaan en, echt, hou je aan de regels anders krijgen we het niet weg."