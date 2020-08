Iconische kastanjeboom in Oudega (Sm.) gekapt: "Het was niet veilig meer"

Het zal een gemis zijn voor het dorp. Zolang de mensen zich het kunnen herinneren, stond de kastanjeboom al tegenover de Sint-Agathakerk. "Hij moet zo'n tachtig tot honderd jaar zijn, maar niemand weet hoe oud hij precies is", vertelt Bosma.

Maar het grootste gemis zal voor Janke Visser zijn. De boom stond voor haar huis. "Het is beeldbepalend voor het dorp, dus het is jammer dat hij weg moet. Maar er moeten geen ongelukken gebeuren." Waar ze wel naar uitkijkt, is de zon die haar woonkamer nu kan bereiken. "De eerste takken zijn er nu af en ik merk gelijk dat het veel lichter is. Maar over een week is het vast alweer heel gewoon!"