Heerenveen past horecatijden opnieuw aan vanwege coronavirus

De horeca had de tijden afgelopen weekend ook al aangepast, omdat het 's avonds en 's nachts zo druk was dat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Maar de sluiting van zowel de horecazaken als de terrassen om één uur zorgde juist voor nog meer drukte. Daarom is besloten er nu een uur verschil tussen te doen.

Het extra toezicht dat er afgelopen weekend was, is er de komende twee weekenden ook. Daarna overleggen horeca en gemeente over hoe het verdergaat.