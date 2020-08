Eerste gratis perenbomen aangekomen in Fryslân

In Fryslân zijn de peren bomen zaterdag gratis te krijgen in Leeuwarden, Heerenveen en Witmarsum. Er zijn in totaal 150.000 bomen niet verkocht in verband met het coronavirus.

De bomen moeten wel meteen thuis de grond in, met veel water om de overlevingskans te vergroten. Er kunnen maximaal vijftig bomen per persoon worden weggegeven.

Omrin werkt mee aan een systeem waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en zo weinig mogelijk wordt weggegooid. In dat kader wordt ook de perenboomactie gehouden.