Geen coronabesmettingen op school in De Westereen

Eerder deze week werd een leerkracht van de school naar huis gezonden, omdat een gezinslid positief was bevonden bij een coronatest. De leerkrachten die contact hadden gehad met deze bewuste leerkracht hebben zich toen meteen laten testen. De leerlingen zijn toen weer overgegaan op thuisonderwijs. De groepen zeven en acht van de school hebben volgende week nog aangepaste lessen, voor de rest is alles weer normaal.

Bij een school in Damwâld was mogelijk ook sprake van een coronabesmetting. Uit een test bleek dat dat niet het geval was.