Kaartverkoop De Lawei van start; grote namen, maar geen grote producties

Musicals of opera's zijn uitgesteld tot het volgende seizoen. De zalen zullen lang niet vol zitten, want het nieuwe theaterseizoen wordt coronaproof. Het publiek krijgt een veilige en theatrale ontvangst, maar hoe precies, wil De Lawei nog niet verklappen.

Om 12.00 uur gaat de kaartverkoop van start. Eerst voor de maanden september en oktober, want het blijft puzzelen, zegt directeur Stef Avezaat. "Het is ingewikkeld. De zalen zijn op anderhalve meter ingericht en het moet wel uit kunnen."

Cultuur steunen

Zo kunnen in de grote zaal voor 900 mensen nu maar 235 terecht. "Dan zie je bij de grote namen dat er een keuze wordt gemaakt. Ze staan vaak alleen op het toneel of met een musicus. Aan de andere kant vinden wij als grote schouwburg dat we de cultuur moeten steunen en het gewoon moeten presenteren."

De Lawei ziet het liefst dat de kaarten online of telefonisch worden besteld. Maar voor mensen die de mogelijkheid daartoe niet hebben, is de kassa ook open.