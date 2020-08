Zorgen over krimp in bouwsector, "volgend jaar oplopend tot vijf procent"

Bouwprojecten hebben doorgaans een lang voortraject wat vergunningen betreft. "Aan het begin ligt het ook stil", zegt Cornel. Hij maakt zich zorgen over de situatie. "Anders doen wij altijd veel aan lokale projecten zoals het herstel van kleinere wegen en fietspaden. Dat gebeurt nu niet, met als gevolg een onzekere toekomst. Straks moeten we mensen ontslaan die we later weer in dienst moeten nemen, als het weer beter gaat, Dat is slecht voor de continuïteit."

Bijkomend probleem is dat woningbouwverenigingen minder investeren in nieuwbouwprojecten, omdat ze een verhuurdersheffing moet afdragen aan het Rijk. Als de Haagse lobby het voor elkaar krijgt dat de corporaties die heffing niet meer hoeven te betalen, "dan hebben wij als bouw daar ook weer profijt van."