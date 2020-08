Zeven (mogelijke) coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

Er liggen op dit moment zeven mensen in de Friese ziekenhuizen die besmet zijn met het cornavirus of het virus mogelijk onder de leden hebben. Drie patiënten zijn opgenomen op de Intensive Care. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). De cijfers voor Noord-Nederland zijn voor het eerst na de zomerstop weer bekend gemaakt. In ziekenhuizen in Groningen en Drenthe zijn geen coronapatiënten opgenomen.

Aantal coronapatiënten op een IC-bed:

