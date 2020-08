Aantal WW-uitkeringen in juli met 27% toegenomen in vergelijking met jaar eerder

Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân nam in juli in vergelijking met de maand ervoor af, met 89. Grote factor daarin is seizoenswerk. In sectoren als de landbouw, groenvoorziening, horeca en bouw was het hoogseizoen en was er meer werk.

In het onderwijs verloren echter veel docenten hun baan omdat tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar werden beëindigd. De daling van de WW in de afgelopen maand doet zich voornamelijk voor onder jongeren. Zij hebben vaker een kortlopende uitkering en werken vaker op tijdelijke basis seizoenswerk.

'Kansrijke beroepen'

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Veel mensen zijn op zoek naar ander werk, zo nodig in een andere sector. Toch zijn er nog altijd beroepen met vacatures waar geen kandidaat voor kan worden gevonden, al zijn dat er minder dan een jaar geleden.

Het UWV heeft een overzicht gemaakt van 'kansrijke en minder kansrijke beroepen'. Kansrijk zijn op dit moment zorgberoepen. Ook aan leerkrachten, ict'ers, monteurs, accountants en hoveniers is veel behoefte. Minder kansrijke beroepen zijn die in de horeca, verkoop, beveiliging, transport en logistiek.

Landelijk

Landelijk gezien bleef het aanta WW-uitkeringen in juli bijna gelijk aan dat van de maand ervoor. Eind juli telde Nederland 300.801 WW-uitkeringen, 3,2 procent van de beroepsbevolking. In de helft van de provincies daalde het aantal WW-uitkeringen. Die afname was het grootst in provincies met veel seizoenswerk, zoals in het Noorden en Zeeland. In andere provincies steeg de WW licht.

Een jaar geleden telde Nederland nog 233.943 WW-uitkeringen. Daarmee ging de WW in Nederland op jaarbasis met 28,6 procent omhoog. Die stijging op jaarbasis is in alle provincies te zien.

In juli was de ontwikkeling van de WW in het Noorden gunstiger dan in de meeste andere regio's. In Fryslân, Groningen en Drenthe daalde het aantal WW-uitkeringen. In vergelijking met vorig jaar was overal in het Noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.