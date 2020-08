Alleen seizoenkaarthouders welkom in Cambuurstadion

Cambuur zegt dit seizoen niet te kunnen garanderen dat iedereen op dezelfde plek of op dezelfde tribune zit als aangegeven op hun seizoenkaart. Die passen zijn daarom niet geldig. Seizoenkaarthouders moeten vooraf aan een thuiswedstrijd zelf online een stoel kiezen en dan ook verplicht gaan zitten op de stoel die aangegeven staat op het e-ticket. Toegang tot het stadion is er alleen met het e-ticket.

Stoel niet overdraagbaar

Seizoenkaarthouders die een plek hebben uitgekozen in het stadion, mogen die niet doorgeven aan vrienden of familieleden. De plek is niet overdraagbaar. Toegangskaarten staan op naam en zijn persoonsgebonden, zodat achteraf kan worden nagegaan wie waar zat in het stadion.

"Het nieuwe normaal in de voetbalstadions is voor iedereen nieuw en bovendien kan het zijn dat de wet- en regelgeving in de loop van tijd wordt aangepast", schrijft Cambuur op hun website. De thuiswedstrijden worden daarom ingedeeld in blokken van drie en na afloop van ieder blok worden alle maatregelen geëvalueerd, onder meer in samenspraak met de supportersvereniging. Aan de hand daarvan wordt, waar nodig, bijgestuurd.