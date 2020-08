Extra boerenmarkt in Woudsend na succesvolle zomer

Iedere donderdag in juli en augustus kwamen er zo'n 25 standhouders naar de streekproductenmarkt bij de passantenhaven in Woudsend. Donderdag is de laatste van deze zomer. "Om 8.00 uur begint een groepje van vier vrijwilligers de markt weer op te bouwen", legt Ketelaar uit.

De hele markt is aangepast zodat die overeenkomt met de coronamaatregelen van het RIVM. "Mensen moeten doorstromen, dus we hebben een route bij de kramen langs, een eenrichtingsroute, zodat mensen elkaar niet tegenkomen." Bezoekers moeten peilen die op de weg aangegeven staan, volgen. "Mensen houden zich er aardig goed aan", vertelt Ketelaar.

Veel toeristen

De markt trok ook in coronatijd veel bezoekers. "De camping in het dorp zit aardig vol. We hebben afgelopen zomer veel toeristen gehad in Fryslân. Die trokken naar Woudsend toen er op andere plekken in de provincie niet veel open was." De standhouders waren in die tijd ook gewoon van de partij.

Omdat de merk zo'n succesvolle zomer heeft gehad, wordt op Open Monumentendag, zaterdag 12 september, een extra editie georganiseerd. Die is van 11.00 tot 17.00 uur.