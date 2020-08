Bovenbouwcoördinator Hooijmaaijers: "Lesgeven is niet een steriel beroep"

De leerlingen zelf zijn voornamelijk blij dat ze weer naar school kunnen. "Het is fijn om iedereen weer te zien", vertelt een leerling. "Ik ben eigenlijk wel toe aan school, want ik ben er zo lang niet geweest. Ik krijg er ook weer ritme van." De lokalen zijn aardig vol, maar afstand houden van de docent lukt nog wel, volgens hem.

Een andere jongen vindt het ook fijn om weer op school te zijn. Het huiswerk vindt hij wat minder, maar het contact met vrienden had hij gemist. "Die afstand met de docent is prima vol te houden." Hij maakt zich geen zorgen over besmetting in de klas: "Als iemand klachten heeft, blijft die gewoon thuis. Handen wassen doen we gewoon trouw. Als dat het enige is, is dat prima te doen."

"Voelt nog niet helemaal goed"

Toch is het wel vreemd om in de pauze met zoveel mensen in de kantine te zitten, legt een andere leerling uit. "Bij volwassenen wordt wel heel goed op die maatregelen gelet, maar wij moeten wel met z'n allen in een volle school. Dat is wel wat apart." Hij vindt het wel fijn dat hij weer naar school kan en wat ritme krijgt. "Maar toch voelt het nog niet helemaal goed."

Eén leerling is vooral blij dat hij weer fysiek les krijgt van docenten. "Hoewel thuisonderwijs prima werkt, is het wel fijner als iemand het in persoon kan uitleggen of dat er iemand naast je zit met wie je kunt overleggen."