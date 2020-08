Ooststellingwerf lost bestuurscrisis niet in een dag op en praat woensdagavond verder

Ervaren kracht

"Wij pleiten voor het toevoegen van een ervaren kracht met een goede politieke antenne", zegt VVD-fractievoorzitter Sierd van Weperen. "Het liefst snel. Het hoeft geen VVD'er te zijn, wat mij betreft wordt het een FNP'er, als het maar een goede wethouder is." Doorgaan met een college dat maar door 8 van de 21 raadsleden gesteund wordt vindt Van Weperen 'te fragiel'. Ooststellingwerf is bestuurlijk kwetsbaar, omdat de raad van 21 maar liefst 11 fracties heeft. Een situatie die hij omschrijft als een 'kruiwagen met kikkers'. "Ooststellingwerf is een beetje Smallingerland in het klein, maar ik kies niet voor de oplossing van een zakenkabinet. Dat is veel te kostbaar. De zittende wethouders hoeven ook niet weg, maar er moet wel eentje bij."