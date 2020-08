Preventiecentrum waarschuwt voor burn-outpandemie: "Coronacrisis is katalysator"

"De crisis is een katalysator. Je merkt dat steeds meer mensen stressklachten krijgen, en dit is een situatie waarin veel stress ontstaat", legt Van der Windt uit. Hij denkt daarom dat er naast de coronapandemie nog een pandemie aan komt: de burn-outpandemie. "Ik denk dat die er sowieso aan komt."

Burn-outklachten

Maar hoe weet je nou of je een burn-out hebt? "Er is een verschil tussen burn-outklachten en burn-out zijn. Je kan wel klachten hebben, maar wil niet zeggen dat je al ziek bent. Je bent dan misschien al wel op weg om ziek te worden. Je krijgt een vermoeidheid die je eigenlijk niet goed kan plaatsen. Het is niet een gevolg van een fysieke inspanning. Je komt thuis van je werk en je bent dan eigenlijk te moe om nog wat te doen", zegt Van der Windt.

"Er zijn meerdere signalen, maar wat je heel vaak merkt is dat mensen naar bed gaan om uit te rusten. Maar heel vaak is de slaap ook gestoord. Dus je wordt niet lekker wakker. Je bent moe en terwijl je dacht ik heb al lekker geslapen", zegt Van der Windt.

Voorkomen

"Als je ontdekt aan je zelf ik krijg klachten: dan kun je denken ik ben een grote jongen of meid en ik zet even door. Maar dat moet je juist niet doen. De mensen die heel gemotiveerd zijn op werk, daarvan denken mensen die kunnen alles aan. Maar die willen zo goed werk leveren, die vergeten te herstellen", zegt de burn-outcoach. "Grenzen stellen is heel belangrijk."