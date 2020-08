SKS verplaatst jubileumwedstrijden naar 2021 vanwege opleving coronavirus

Het bestuur zegt dat ze schippers en bemanning, maar ook de families op de volgschepen niet in een situatie willen brengen waarin een risico gelopen kan worden. Datzelfde geldt voor de toeschouwers aan de wal.

"Er is de afgelopen weken veel overleg geweest met de verschillende instanties. Het is bijzonder jammer dat we dit vervelende besluit nu moeten nemen", zegt voorzitter René Nagelhout van de SKS.

Veiligheidsregio

Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslân, staat achter het besluit van de SKS. "De maatregelen die in heel Nederland gelden zijn er niet voor niets; we willen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. We zijn blij dat het bestuur van de SKS haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus neemt", zegt Kleinhuis.