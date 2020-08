Drie jaar cel voor man uit Triemen met drugslaboratorium

Een man uit Triemen heeft drie jaar cel gekregen omdat hij een drugslaboratorium runde. De politie deed eind vorig jaar een inval in het lab, in een loods aan de Ceresweg in Leeuwarden. Er werd toen tachtig liter amfetamine gevonden. De man uit Triemen ontkent dat hij wat met het lab te maken heeft. Hij had de loods aan een man uit Zwolle verhuurd. Die werkte vooral als laborant in het lab en heeft anderhalf jaar cel gekregen.