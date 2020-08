Rutte in persconferentie: geen feestjes, maximaal zes gasten thuis

"Het is geen hogere wiskunde, binnen afzienbare tijd zijn we terug bij af. Terug bij overbelaste zorg, terug bij een land op slot, terug daar waar we niet willen zijn. Het economische scenario bij een tweede golf willen we niet meemaken", zei Rutte in de persconferentie.

Rutte zei verder dat het advies om thuis te werken blijft staan. Ook na 1 september.

Quarantaine

Het kabinet kondigde ook een verruiming aan. De quarantaineperiode gaat terug van veertien dagen naar tien dagen. Volgens het kabinet zou deze maatregel bijna geen effect hebben op het aantal besmettingen, maar is het economisch een grote verlichting.