Auto vliegt in brand bij knooppunt Heerenveen

Ambulancepersoneel en de brandweer zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Een traumahelikopter is ook opgeroepen. Er is een slachtoffer uit de auto gehaald. Het is niet bekend hoe die persoon er aan toe is en of er meer mensen in de auto zaten.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.