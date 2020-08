Horeca weer wakker na corona-uitbraken: "We hebben een tik op de vingers gehad"

Ook Sjoerd Bosgra van It Posthûs in Burdaard merkt dat de mensen alerter zijn dan eerst. "Eerst waren ze wat nonchalanter en allemaal wat makkelijker. We proberen het wat te sturen met een glimlach. Mensen zijn wel welwillend, als er wat verkeerd gaat doen ze het niet met opzet. Dat hebben wij ook wel in de gaten", zegt Bosgra.

"Toen het seizoen op gang kwam, werd het wat vrijer en losser. Nu hebben we weer even een tik op de vingers gehad. Even pas op de plaats, want straks zitten we weer in een lockdown en dat willen we niet. Dus eigenlijk is het wel prettig dat we even een tik op de vingers gehad hebben", zegt Bosgra.