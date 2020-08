Provincie Fryslân: niet vliegen, maar met de trein van Hamburg naar Schiphol

Gedeputeerde Douwe Hoogland vindt dat het Rijk meer aandacht moet hebben voor de 'internationale potentie' van de Lelylijn. Die kan uitgroeien tot een meer dan volwaardig alternatief voor vluchten van Schiphol naar Hamburg en Scandinavië, aldus Hoogland.

Meer verwijzen naar Lelylijn

Momenteel, in de coronatijd, zijn er elke dag zo'n vier vluchten tussen Hamburg en Schiphol. Volgens Hoogland is het veel beter voor het milieu en het beperken van de overlast om die reizigers voortaan te verwijzen naar de Lelylijn. Hoogland vindt daarom dat die verbinding zo snel mogelijk moet worden opgenomen in het actieplan Air/Rail, dat gericht is om kortere reizen meer met de trein en minder met het vliegtuig uit te voeren.