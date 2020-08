Hoe ziet een goede Friese vlag eruit?

In de studio bij Diana de Groot hangen en liggen wat Friese vlaggen, groot en klein. Toering ziet direct al dat ze niet allemaal kloppen. "De inham van de bovenkant van het pompeblêd is veel te smal, niet goed genoeg. Maar ik heb ze ook erger gezien."

Belangrijk is in elk geval dat de banen van linksboven naar rechtsonder lopen. Het zijn drie witte banen, vier blauwe banen en zeven pompeblêden. Dat komt uit oude heraldiek. "Vlaggen zijn echt van de laatste 100 of 150 jaar, daarvoor waren het schilden en wapens", zegt Toering. "Op heel oude vlaggen zie je ook wel eens negen of elf pompeblêden. De beste verklaring dat het er zeven zijn, is omdat dat staat voor 'veel'." Dat is hetzelfde als het aantal gebieden die vroeger Fryslân vormden.