Spuitbussenfabriek Motip Dupli spreekt explosiegevaar tegen

De spuitbussenfabriek van Motip Dupli in Wolvega doet genoeg aan de veiligheidsvoorschriften. Dat zei de advocaat van de fabriek dinsdag bij de Raad van State. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat er explosiegevaar is bij Motip Dupli. Het bedrijf was daarom naar de Raad van State stapt.