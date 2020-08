Nieuwe hybride dienstauto's voor provincie Fryslân: "Vorige auto's waren luxer"

De auto's hebben een elektrische actieradius van zestig kilometer. "De ritten die we hier in Fryslân afleggen zullen we zoveel mogelijk proberen af te leggen met opgeladen auto's. Op het moment dat we een dienst hebben in Den Haag of Brussel dan zal het wat moeilijker zijn om de hele rit elektrisch af te leggen", zegt de gedeputeerde.

De provincie heeft ook gekeken naar elektrische auto's, maar daarvan was de actieradius niet groot genoeg. "We hopen uiteraard dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto's de komende jaren verder vorderen, zodat je over een paar jaar kan zeggen: nu kunnen we echt volledig elektrisch. Wellicht zijn die auto's er nu ook al wel, maar die vallen dan niet binnen het budget. Die zijn te duur", legt Fokkens uit.

Minder luxe

De chauffeurs zullen echter wel even moeten wennen aan de nieuwe auto's. "De vorige auto's waren gewoon luxer. Het zijn mannen die heel graag mogen rijden. Dat vinden ze ook heel erg leuk om te doen en dat doen ze ook hartstikke goed. Misschien is het ook wel een beetje een mannending dat die het leuk vinden om te rijden in luxe auto's met allerlei toeters en bellen. Deze auto's hebben dat minder. Wat dat betreft gaat hun werkomgeving er wel een beetje op achteruit", aldus de gedeputeerde Fokkens.