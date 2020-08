Omrop TIP: Kabinet geeft persconferentie over regionale aanpak coronavirus

Maandag heeft het kabinet overlegd met de 25 veiligheidsregio's, waaronder de Veiligheidsregio Fryslân. Daar was voorzitter Sybrand Buma ook bij. Volgens hem is het belangrijk dat er voor elke regio wordt gekeken naar wat de situatie daar is en welke maatregelen daar specifiek nodig zijn. "Je moet niet heel Nederland platleggen als het om een kleine regio gaat. Maar het is belangrijk dat we in Nederland beseffen dat het virus bezig is met een opmars en dat we die samen moeten stuiten."

Dat vindt minister De Jonge ook. "Wat je ziet is dat in een aantal regio's de besmettingsgraad oploopt. In sommige regio's is het nodig de teugels wat strakker aan te halen."