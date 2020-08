Doekle Terpstra voorzitter nieuw Coördinatieteam Ventilatie op Scholen

De leden van het team gaan scholen helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. Volgens het RIVM zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. De GGD geeft advies over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen.

"Als de zaken niet voor 1 oktober op orde zijn, wordt scholen gevraagd een plan te maken dat moet aangeven op welke termijn de ventilatie wel op orde is en welke voornemens de school heeft om dat te realiseren. Op 1 oktober hebben wij dan een totaalbeeld van hoe het ervoor staat in Nederland", legt Doekle Terpstra uit.

Aerosolen

In het onderwijs bestaan grote zorgen over de ventilatie. Veel docenten denken dat coronabesmetting kan ontstaan door aerosolen (kleine ademdruppeltjes) in afgesloten ruimtes. Omdat de ventilatie op school vaak belabberd is, zou dat tot een groot besmettingsrisico leiden.

Terpstra: "Als je kijkt naar hoe er in publieke gebouwen is omgegaan met ventilatiesystemen, kun je niet zeggen dat dat prioriteit had. Door corona worden we geconfronteerd met het feit dat we die gezonde lucht in gebouwen nodig hebben en dat het nodig is om daarin te investeren."

Rol onduidelijk

Slob benadrukt dat het volgens het RIVM nog onduidelijk is of aerosolen een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van corona. Ook wijst Slob erop dat ventilatiesystemen volgens het instituut geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie.