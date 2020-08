Acteur Theun Plantinga: "Als ik niet in het theater kan staan, zoek ik ander werk"

Ook Plantinga is huiverig voor zijn toekomst in de cultuur: "Durven mensen straks nog wel naar het theater te gaan? Theaters hebben het altijd moeilijk gehad en bijna geen vlees op hun botten. Hoe moet dat in de toekomst?" Hij heeft geen zin om een alternatieve carrière te zoeken, omdat hij zich thuis voelt in het theater. "Het doek gaat open en ik speel twee uur en ik merk meteen of het leuk was. Een timmerman wordt ook geen bakker."

Plantinga: "Ik zag op televisie dat er acteurs zijn die een ander vak leren. Wat moet ik doen, denk ik dan?" Plantinga is samen met zijn vriend een Bed & Breakfast begonnen in Rinsumageast. "Is dit dan mijn nieuwe leven? Maar ik ben acteur, regisseur: cultuurmaker!"