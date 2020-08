Negatief zwemadvies bij Mirns door darmbacterie in het water

De FUMO heeft twee keer gemeten. "Als het bij een overschrijding blijft, dan kan dat incidenteel zijn. Maar nu hebben we het twee keer gemeten", zegt een medewerker van de FUMO. "Deze bacterie kan voor darmklachten zorgen. Dat hangt ervan af hoe gevoelig je hiervoor bent."

De bacterie zit in het IJsselmeer, dus het is wachten tot dat weer verdwijnt. Het is niet duidelijk waar het vandaan komt. "Dat kan van mensen zijn, die bijvoorbeeld in bootjes zitten, maar het kan ook van beesten komen. We kunnen dat pas zeggen als het DNA wordt onderzocht, maar dat doen we nu niet. Dat doen we pas als dit er constant is."

Het water wordt opnieuw onderzocht. Als het deze week weer schoon is, wordt het negatieve zwemadvies opgeheven.