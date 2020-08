Electro World in De Westereen dicht vanwege coronabesmetting

De stagiair was zaterdag 8 augustus al gestopt met werken. De andere medewerkers werden daarna voor de zekerheid getest, maar niemand van hen kreeg een positieve test terug.

Al het personeel gaat echter uit voorzorg 14 dagen in quarantaine en de vestiging blijft daarom deze en komende week dicht. Het filiaal in Dokkum blijft wel open, omdat het personeel daar niet in contact is geweest met dat van De Westereen.