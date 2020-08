Veiligheidsregio in gesprek met studentenverenigingen over introductieweek

Omdat er zo veel besmettingen zijn in Amsterdam en Rotterdam is bronnen- en contactonderzoek bijna niet meer te doen, vertelt Veiligheidsregio Fryslân-voorzitter Sybrand Buma. "Dat is een hele andere schaal." Hoewel de uitbraken in Dokkum en op Terschelling meevallen op het landelijke aantal, heeft Buma de twee situaties wel benoemd tijdens het overleg. "Dokkum is dan veel kleiner dan Amsterdam, maar op zo'n schaal heeft het natuurlijk veel impact op de regio. Terschelling is een eiland: het is geïsoleerd en alleen met de boot bereikbaar. Daarom is dat ook een heel ander verhaal."

Volgens Buma is het belangrijk dat er per regio wordt gekeken naar de situatie daar en naar welke maatregelen er specifiek nodig zijn. "Je moet niet heel Nederland platleggen als het om een kleine regio gaat. Maar het is belangrijk dat we in Nederland beseffen dat het virus bezig is met een opmars en dat we die samen moeten stuiten."

Besmettingen in huiselijke kring

Volgens Buma zijn de besmettingen nu op plekken waar ze eerst niet plaatsvonden. "Zoals vriendengroepen, familiefeestjes en thuis, in plaats van de horeca. Die doet nu heel erg zorgvuldig z'n werk." Het is lastig om daar een aanpak voor te vinden, omdat er niet bij mensen thuis kan worden gehandhaafd. "Je kunt niet zomaar huizen binnenvallen. Er is eigenlijk niet tegenop te handhaven. Maar ik roep mensen wel op om het aantal mensen thuis beperkt te houden."