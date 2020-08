Friese Ontwikkelingsmaatschappij komt met lening voor kleine bedrijven

Veel bedrijven hebben behoefte aan financiering om de impact van de coronacrisis te beperken. Een aantal sectoren en ondernemersvormen valt echter buiten de criteria van bestaande financieringsmogelijkheden en specifieke coronaregelingen. "Wij merken dat veel bedrijven moeilijk aan financiering kunnen komen om gezond te blijven of om investeringen te doen", zegt Dennis Carton van Ynbusiness.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de klein-zakelijke dienstverlening, de recreatie en de horeca. Sectoren die volop aanwezig zijn in Fryslân en volgens de FOM ook belangrijke aanjagers van de regionale economie.

Noodinstrument

De FOM, Ynbusiness en de provincie hebben hun krachten gebundeld om iets voor deze bedrijven te kunnen betekenen. Dat heeft geresulteerd in Ondernemersimpuls Fryslân. Dat verstrekt leningen van 50.000 tot 250.000 euro aan ondernemingen in het Friese micro- en kleinbedrijf. Het is een noodinstrument, bedoeld voor alle bedrijven met een winstoogmerk die, als gevolg van de coronacrisis, in financiële problemen zijn gekomen.

Gezonde onderneming

Ondernemingen tot 50 medewerkers, eenmanszaken, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen kunnen aanspraak maken op de regeling, met uitzondering van de primair agrarische sector en de vastgoedmarkt. Voorwaarde is dat een bedrijf kan aantonen dat het voor de coronacrisis een gezonde onderneming was en dat ook na de coronacrisis weer kan zijn.

Ondernemersimpuls Fryslân heeft een omvang van 2 miljoen euro en loopt tot 31 december 2020. Als de regeling een succes is, kan die met 2 miljoen worden uitgebreid. De lening kan al worden aangevraagd. De FOM is degene die het geld toewijst en is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag.