Vitens trekt waarschuwing in, maar we moeten wel zuinig blijven met drinkwater

Vorige week tijdens de hittegolf waren er zulke hoge pieken in het waterverbruik dat het waterbedrijf waarschuwde dat de druk mogelijk verlaagd moest worden. Uiteindelijk was dat niet nodig, omdat mensen minder water begonnen te verbruiken. Dat is nog steeds zo.

Volgens Vitens komt dat omdat het minder warm is, en ook omdat de scholen in het Noorden weer zijn begonnen. De warmte in combinatie met veel recreatie in eigen land zorgde voor de piekbelasting.