Waddenvereniging en minister Wiebes praten over klimaatpuzzel en wandelen op het Wad

Over de praktische consequenties is de minister kort. "Het betekent dat je meer waarschijnlijk dan we nu al doen, dingen met elkaar in verband moet brengen. En dat je al die belangen in één bakje moet zien af te wegen. Dat is waar we net over hebben gesproken. En ik heb toegezegd samen met mijn collega's te bespreken hoe we dat nog kunnen verbeteren. We hebben ook afgesproken meer contact te houden, want daar is het net wat te weinig van gekomen."

Tevreden

Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging is er blij mee dat zaken meer in verband worden bekeken. "Dat hij dat erkent, daar ben ik sowieso al tevreden mee. Het is redelijk uniek dat Economische Zaken dat erkent", zegt Jacobi, die ook waardering heeft voor de hogere frequentie van overleg die door de minister is toegezegd. Volgens haar is er ook toegezegd dat er beter wordt gekeken naar de effecten van de gaswinning op het Wad bij Ternaard.