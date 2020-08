Twee horecazaken in Dokkum en Harlingen tijdelijk dicht vanwege corona

De koffiebar in Dokkum is dicht omdat een van de medewerkers positief heeft getest op het coronavirus. Hoewel er geen andere werknemers besmet zijn, wil de zaak geen risico nemen. De koffiebar volgt de adviezen van de GGD over het verdere verloop. "Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen en ondanks dat geen van de andere collega's klachten heeft, zijn we gesloten. We volgen de adviezen van de GGD over verder vervolg", schrijft de horecazaak op Facebook.

Pizzeria Roma in Harlingen is gesloten omdat een van de personeelsleden ziek terugkwam van vakantie. De medewerker is meteen in thuisquarantaine gegaan. Van de GGD hoefde de zaak niet dicht, maar de eigenaar heeft dat uit voorzorg voor gasten en personeel toch gedaan. Op Facebook deelt de pizzeria mee: "Er is geen reden voor paniek voor onze gasten, de betreffende medewerker zit namelijk al meer dan een week thuis. Laten we er voor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt in en om ons mooie Harlingen."

Het is niet bekend wanneer de twee horecazaken weer opengaan.