Aangespoeld lichaam op Terschelling na 67 jaar geïdentificeerd

De afgelopen maanden is rechercheur Miranda Wahle bezig geweest om nabestaanden op te sporen van de bemanning van het schip Westland. "Dit is moeilijker dan je in eerste instantie zou denken. Ik raakte verzand in allerlei ingewikkelde stamboomconstructies." Uiteindelijk lukte het om in contact te komen met de familieleden en konden forensisch rechercheurs dna van de familieleden afnemen.

Ook van kinderen van de broers van Johannes Garstenveld werden dna-monsters afgenomen. Het leek een mogelijke match te zijn, maar dit kon niet met honderd procent zekerheid worden gezegd. Daarvoor was dna nodig uit de vrouwelijke lijn van de familie. Rechercheur Wahle: "We komen in contact met de zoon van de zus van de moeder van Garstenveld. Dit leidt tot één mogelijkheid, hij wil dna afstaan en dit blijkt een match!"

De combinatie van mannelijke en vrouwelijke dna leverde voldoende bewijs op om met zekerheid te kunnen zeggen dat het om een match gaat.