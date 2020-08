Doniahal in Sint Nicolaasga heropend na brand: "Het ziet er weer prachtig uit"

De Doniahal in Sint Nicolaasga is weer open. Maandag mocht groep 3 van It Klimmerblêd uit het dorp weer sporten in de hal. In november vorig jaar vloog het dak in brand. Het werd snel gesignaleerd, maar bij het bestrijden van de brand liep de hal veel rook- en waterschade op. Nu, negen maanden later, is de hal weer als nieuw.