Nieuwste coronacijfers: elf mensen positief getest in Fryslân

Landelijk zijn er 482 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is de laagste toename in een etmaal sinds 5 augustus. Van de mensen die positief zijn getest, is ongeveer de helft 20 tot 40 jaar oud en ongeveer een kwart 40 tot 60 jaar oud. Een klein deel is 60 jaar of ouder.

In Fryslân zijn de afgelopen drie dagen geen coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Landelijk liggen er 165 coronapatiënten in het ziekenhuis. Hiervan worden 39 behandeld op de intensive care. Dat is evenveel als op zaterdag en drie meer dan op zondag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag bekend hoeveel gevallen in de afgelopen week zijn vastgesteld. Het kabinet geeft dinsdagavond om 19.00 uur ook weer een persconferentie over de bestrijding van het coronavirus.