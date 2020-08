Historische grafsteen Eise Eisinga gerestaureerd

De steen is maandagmorgen van het graf op het kerkhof bij d'Alde Wite gehaald. De restauratie kan worden betaald met subsidies van onder andere de Vereniging Vrienden van het Planetarium.

De steen is eigenlijk van het graf van Eisinga's vader, Jelte Eises Eisinga. Eise Eisinga liet op de steen twee vierkantsvergelijkingen graveren. Wie de sommen kan oplossen, weet de sterfdatum van zijn vader en hoe oud die was toen hij overleed.

Er zijn meer van zulke stenen geweest, in Hallum en Jorwert. Die zijn verloren gegaan. De grafsteen van Eisinga is de enige die is overgebleven uit die periode van de Friese grafcultuur. Toen Eisinga in 1828 overleed, werd hij bijgezet in het graf van zijn vader. Later kwam ook zijn naam op de steen.