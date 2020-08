Studentenorganisaties vrezen meer uitvallers in eerste jaar

Gewoonlijk vallen al veel studenten uit in de eerste honderd dagen. Om te voorkomen dat dat nu veel meer wordt, hebben de organisaties een plan voor hogescholen en universiteiten gemaakt onder de noemer #operatiezachtelanding. Nieuwe studenten moeten bijvoorbeeld betere begeleiding krijgen.

Belangrijk punt uit de plannen is dat studenten zich met elkaar verbonden voelen. "Het is ontzettend belangrijk dat een eerstejaarsstudent met medestudenten in contact komt, om zo sociale cohesie te stimuleren", zegt Freya Chiappino, vice-voorzitter van LSVb. "Dit kan zowel online als fysiek. Daarmee creëer je motivatie en blijven studenten zich op hun plek voelen binnen een instelling."

Rondleidingen en voorlichtingen

Ook rondleidingen en voorlichtingen zijn belangrijk, legt Chiappino uit. "Geef aankomende studenten de mogelijkheid om te ontdekken wat er allemaal te doen is in de stad maar ook rondom de onderwijsinstelling. Dit helpt om de verbinding met de stad en de betrokkenheid bij het studeren te vergroten."

Om te voorkomen dat veel studenten uitvallen in de eerste periode, is het welzijn van studenten en aandacht voor de ontwikkeling belangrijk, zegt Dahran Çoba, voorzitter van het ISO. "Studenten ervaren hoge druk om nominaal af te studeren. Nu is het begin van de studententijd sowieso al spannend, laat staan in een periode van sociale afstand en isolatie. Extra aandacht voor het bespreekbaar maken van deze mentale uitdagingen is daarom van groot belang."