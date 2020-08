Sjanet Wijnia niet naar Frouljus PC: "Een waardige PC? Ik vind absoluut van niet"

Haar teammaten Ilse Tuinenga en Margriet Bakker kregen het nieuws onlangs te horen. "Balen natuurlijk. Je wil het seizoen met je maat kaatsen, wij willen uitstralen dat we daar komen om te winnen. Als dat dan niet kan, is dat wel heel jammer", zegt Tuinenga. "Ik ben niet boos, maar ik ben wel teleurgesteld dat het zo moet. Niet alleen op Sjanet, maar ook op de kaatsbond. De PC had prima in augustus gekund. Dan houd je ook rekening met andere sporten en met andere zaken die mensen in hun leven hebben."

Ook Wijnia vindt dat de kaatsbond het anders op had moeten lossen. "In principe beginnen de andere sporten nu allemaal weer: voetbal, korfbal en volleybal. En toch heeft de kaatsbond geregeld dat de Frouljus PC nu op 27 september is. Ik kan er niets aan doen dat ik er niet ben. De andere sporten zijn dan weer helemaal los. Dat is logisch dat het dan in de knoop komt", zegt Wijnia. "Had het dan eind augustus gedaan of helemaal niet. Nu is de vraag: is er straks wel een waardige PC? Ik vind absoluut van niet."

Sjanet Wijnia had na afloop van de wedstrijd kritiek op de KNKB: